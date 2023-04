Bei fashionette steht im dritten Quartal eine Erweiterung des Geschäftsmodells an. Ab dann will man sich auch als europäische Plattform für Luxusmode etablieren. Hier soll das Angebot deutlich ausgeweitet werden. Noch in diesem Jahr soll eine dreistellige Anzahl an europäischen Luxuswarenanbietern auf der Plattform zu finden sein. Dazu CEO Dominik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...