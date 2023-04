EQS-Ad-hoc: Limes Schlosskliniken AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose

Limes Schlosskliniken AG: Testierter Konzernabschluss 2022/Billigung u. Feststellung des Konzernabschlusses zum 31.12.2022/Prognose 2023



13.04.2023 / 13:15 CET/CEST

Testierter Konzernabschluss 2022 / Billigung und Feststellung des Konzernabschlusses zum 31.12.2022 der LIMES Schlosskliniken / Prognose 2023

Gesamterträge 30,1 Mio. EUR, (Vj. 25,2 Mio. EUR) + 19,1 %



Bruttoergebnis (EBITDA) 8.653 TEUR, (Vj. 6.015 TEUR) + 43,9 %



Betriebsergebnis (EBIT) 5.998 TEUR, (Vj. 4.530 TEUR) + 32,4 %



Konzernperiodenergebnis 4.864 TEUR, (Vj. 4.109 TEUR) + 18,4 %



Periodenergebnis des Mutterunternehmens (EAT) 4.204 TEUR, (Vj. 3.944 TEUR) + 6,6 %



Ergebnis je Aktie 14,34 EUR, (Vj. 13,45 EUR)



Übergabe des neuen Klinikstandortes Lindlar verschiebt sich



Zwei weitere neue Klinikakquisitionen für 2023 in Planung

Köln, 13. April 2023: Der Aufsichtsrat der LIMES Schlosskliniken AG hat in seiner heutigen Sitzung den von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft B-S-H Collegen GmbH testierten Konzernabschluss 2022 gebilligt. Unsere Umsatzprognose für 2023 bewegt sich über 30 Mio. EUR und ein EBITDA in etwa auf Vorjahreshöhe. Die Kostensteigerungen durch die derzeitige Inflation können wir erst zeitversetzt weitergeben. Für das Projekt in Lindlar haben wir in 2023 keine Umsätze geplant. Die Prognose bezieht neue Akquisitionen nicht mit ein. Wir sind derzeit in fortgeschrittenen Verhandlungen für zwei Klinikakquisitionen. Sollten sich diese Projekte realisieren, würden in 2023 weitere 10 Mio. EUR Umsatz dazukommen und für 2024 zusätzlich eine ähnliche Größenordnung.

Kurzprofil: Die LIMES Schlosskliniken Gruppe betreibt hochwertige Privatkliniken für Stressfolgeerkrankung, Mentale und Seelische Störung, wie z. B. Despressionen, Affektive Störungen und akute Burnout Zustände. Das Angebot richtet sich an Privatpatienten, Beihilfeberechtigte und Selbstzahler. Die LIMES Schlosskliniken Gruppe stehen für den besonderen Ansatz einer beziehungsorientierten Medizin in der Behandlung von Menschen mit seelischen Erkrankungen. Dabei wird den Patienten, neben medizinischer Spitzenqualität, eine einzigartige, geschützte und heilsame Umgebung geboten, in der sie ganzheitlich genesen können. Weitere Informationen sind unter www.limes-schlosskliniken.de abrufbar.

Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:

LIMES Schlosskliniken AG, Petra Kaes, Investor Relations

Kaiser-Wilhelm-Ring 26, 50672 Köln

Tel.: 02203 / 29014-202, p.kaes@limes.care , www.limes-schlosskliniken.de



Sprache: Deutsch

Unternehmen: LIMES Schlosskliniken AG, Kaiser-Wilhelm-Ring 26, 50672 Köln, Deutschland

Telefon: +49 2203 29014-202

Email: p.kaes@limes.care

Internet: www.limes-schlosskliniken.de

ISIN: DE000A0JDBC7

WKN: AOJDBC

Börsen: Düsseldorf Freiverkehr, Primärmarkt, XETRA



