niiio und TV Development (TVD) haben eine Absichtserklärung zur Gründung eines Banking-as-a-Service (BaaS) Joint Ventures unterzeichnet. niiio wird Softwarelösungen beisteuern, während TVD seine BaaS-Lösung anbieten wird. Dabei soll niiio die Mehrheit an dem JV halten. Für niiio ist das JV mit TVD ein konsequenter Schritt in ein neues Geschäftsfeld, um seine Front-to-Back-Strategie weiter voranzutreiben. TVDs intelligentes API-Gateway für modernes Asset- und Wealth-Management ergänzt sehr gut die Erfahrung von niiio in der Entwicklung innovativer und passgenauer Softwarelösungen. Da die Finanzierung des Joint Ventures noch aussteht, ist es für eine Anpassung der Prognosen noch zu früh. AlsterResearch empfiehlt weiterhin KAUFEN mit einem Kursziel von EUR 1,60, was einem Aufwärtspotenzial von ca. 150% entspricht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/niiio%20finance%20Group%20AG