Nachlese Podcast Mittwoch: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/4168/ , alle unter http://www.audio-cd.at/wienerboerseplausch . - in Folge S4/39 (Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4171/ ) geht es um mehrfach Wienerberger und Palfinger, dann um das Lebensziel von Gregor Rosinger und die Flatex-Antwort auf das RBI-Storno. Hoffnung gibt es bei Kapsch TrafficCom - Christian Hinterwallner im Gespräch mit Peter Heinrich: "Österreichische Werte substanziell unterbewertet. Aktienmarkt mit überproportionaler Performance 2023" https://audio-cd.at/page/playlist/3729 - auf diese Meldung bin ich am 1. April reingefallen: Venionaire Capital launchte das Musiklabel "Venionaire Rhythm Labs" und schickte den KI-Song "Best in the Game" ins Rennen. Wie ...

