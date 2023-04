NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide von 178 auf 175 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach zwei Jahren geradezu explodierender Rohstoffkosten sollten diese 2023 wieder sinken, was den Bruttomargen der europäischen Chemieunternehmen zugutekommen sollte, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Zudem könne Air Liquide steigende Energiekosten fast vollständig auf die Kunden abwälzen, wogegen Unternehmen wie BASF, Novozymes und Evonik in diesem Fall die Preise anheben oder Kosten einsparen müssten./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2023 / 02:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2023 / 02:54 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120073