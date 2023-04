Um das Berufsbild des Versicherungsvermittlers steht es schlecht. Regelmäßig belegt es in unterschiedlichen Imagerankings die hinteren Plätze. Auch, wenn es sich dabei vor allem um das Image des Versicherungsvertreters handelt, färbt es doch negativ auf das Berufsbild des Versicherungsmaklers ab. Was also macht das Berufsbild eines Versicherungsmaklers aus? Warum hat das Image solche Schwierigkeiten in der Gesellschaft? Und wohin steuert das Berufsbild des Versicherungsmaklers in den nächsten Jahren? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...