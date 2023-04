Der Entwickler für Verkehrsleitsysteme im öffentlichen Personennahverkehr hat jüngst für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Umsatzanstieg um 8,3 % auf den Rekordwert von 191,3 Mio. € vermeldet. Trotz gestiegener Beschaffungspreise und Lieferkettenproblemen erhöhte sich das operative Ergebnis auf EBIT-Basis um 19 % auf 21 Mio. €. Unter dem Strich stieg der Gewinn je Aktie um 32,8 % auf 1,66 €. Für die Aktionäre besonders erfreulich: Die reguläre Dividende wird um 5 Cent auf 0,60 € je Aktie erhöht, dazu gibt es eine Sonderdividende von 0,10 € für das vierzigjährige Bestehen von INIT. Für 2023 peilt der Vorstand einen Konzernumsatz von rund 200 bis 220 Mio. € und ein EBIT von 20 bis 25 Mio. € an. Mittelfristig strebt der Vorstand ein jährliches Wachstum von 10 bis 15 % an.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 15! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 15 u. a.:++ Die Normalisierung der Verbraucherpreise braucht Zeit++ LINDE - Aus dem DAX raus und Kurse rauf?++ Die Banken stellen wir in die Warteschleife++ IONOS - Lohnt der Einstieg?++ Zwei Rohstoffwerte stehen vor einer spannenden Neuorientierung++ IBU-TEC - Warten auf einen neuen AnstoßIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info