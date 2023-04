- die außerordentliche Hauptversammlung findet am Mittwoch, dem 24. Mai 2023 im Landhaus Hinterberg, Hinterberg 1, 84405 Dorfen um 11:00 Uhr statt. TOP: Übertragung aller Geschäftsanteile an der KWH Netz GmbH an die Bayernwerk Netz GmbH und weitere TOP's.

