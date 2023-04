Am Samstag werden die drei letzten verbliebenen Atomkraftwerke Deutschlands endgültig abgeschaltet, das Atom-Aus wird besiegelt. Die Angst vieler Verbraucher ist nun groß, dass es zu Stromengpässen und steigenden Strompreisen kommt. BÖRSE ONLINE checkt, welche Auswirkungen die Abschaltung der AKW haben wird. Die drei letzten Atomkraftwerke in Deutschland produzieren bis zum Schluss jede Menge Strom. So wird etwa das RWE-Kraftwerk Emsland im niedersächsischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...