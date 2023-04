München (www.anleihencheck.de) - Die amerikanische Bankenkrise deckt die problematischen Folgen der geldpolitischen Straffung auf, so Martin Roßner, ThirdYear Capital & Fondsberater ART Global Macro.Die stark angestiegenen Zinsen am Kapitalmarkt seien mittlerweile deutlich höher als die angebotenen Zinsen auf Sichteinlagen der Banken. Immer mehr Sparer würden incentiviert, nicht nur generell mehr zu sparen und weniger zu konsumieren, sondern auch die Gelder von Banken abzuziehen und in Geldmarktfonds mit höheren Zinsen zu parken. Vor allem kleinere Banken müssten durch die angespannte Liquiditätssituation ihre Kreditstandards weiter verschärfen. Diese seien in den USA in den Bereichen Venture Capital und gewerbliche Immobilien dominierend. Seit 2018 seien kleinere Banken mit Aktiva zwischen 100 und 250 Milliarden US-Dollar von den jährlichen Stresstests der FED ausgenommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...