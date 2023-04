Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Griechenland begibt eine Anleihe (ISIN GR0114033583/ WKN A3LF6D) mit einem Emissionsvolumen von 2,5 Milliarden Euro, so die Börse Stuttgart.Bis zum Fälligkeitstermin am 15.06.2028 würden Anleger einen jährlichen Kupon in Höhe von 3,875% erhalten, erstmalig am 15.06.2023. Anleger könnten ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen handeln. Dies entspreche auch den kleinsten handelbaren Einheiten. Der griechische Staat erhalte ein S&P Rating von BB+. (13.04.2023/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...