Wien (www.fondscheck.de) - Der Münchener Asset Manager Assenagon hat mit Tobias Ritter erstmals einen Head of Wholesale in Deutschland ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".In dieser Funktion leite er die gesamten Vertriebsaktivitäten im Bereich Wholesale in Deutschland. Ritter sei im Juli 2019 zu Assenagon gekommen und sei zuvor bei Allianz Global Investors gewesen. Dort sei er als Key Account und Sales Manager im Drittvertrieb tätig gewesen. ...

