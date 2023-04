266 Prozent Plus in den vergangenen 10 Jahren. Gar 54.230 Prozent Plus sind es für diejenigen, die seit dem Börsenstart dabei sind. Selten liegt das Prädikat Dauerläufer so nah wie bei diesem Giganten. Durchschnittlich konnten Anleger mit den Papieren eine Rendite von 15,9 Prozent einfahren. Jetzt liefern neue Wachstumstreiber frisches Kurspotenzial von bis zu 70 Prozent mit dem Top-Tipp der Woche. Um welches weltweit bekannte Unternehmen es sich handelt, warum Inflation und Krisenstimmung dem Big ...

Den vollständigen Artikel lesen ...