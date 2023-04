Bad Wimpfen (ots) -Mit Lidl und Helene Fischer im Rausch: Als offizieller Partner der Live-Tournee 2023 verlost der Lebensmitteleinzelhändler ein Ticketkontingent für die Städte Mannheim, Hannover, München sowie Frankfurt unter seinen Kunden, um ihnen das Konzerterlebnis des Jahres zu bieten. Ab dem 17. April 2023 haben registrierte Nutzer der "Lidl Plus"-App täglich ab einem Einkaufswert von 10 Euro pro Einkauf die Möglichkeit, einen Gewinnspiel-Coupon pro Stadt einzulösen. Insgesamt können Lidl-Kunden somit im ersten Aktionszeitraum bis zum 23. April 2023 jeden Tag bis zu vier Coupons aktivieren und 1.250 x 2 Tickets für "Helene Fischer live - die Tour 2023" gewinnen. Bis zum 21. Mai 2023 erhalten alle App-User wöchentlich weitere Ticket-Gewinnmöglichkeiten."Lidl Plus"-App lohnt sichFür die Teilnahme an der Verlosung zum Konzert-Highlight der Superlative genügt für Helene Fischer-Fans und alle weiteren Musikbegeisterten der kostenlose Download der "Lidl Plus"-App im App-Store oder im Play Store. Nach der Registrierung und anschließenden Aktivierung des gewünschten Ticket-Coupons reicht das Scannen der jeweiligen personalisierten Karte innerhalb der App direkt an der Kasse. Darüber hinaus profitieren "Lidl Plus"-Kunden zusätzlich bei jedem Einkauf von besonderen Services wie beispielsweise dem digitalen Kassenbon und auch von Sofortgewinnen sowie lukrativen Aktionscoupons für Rabattaktionen.Über Lidl in DeutschlandDas Handelsunternehmen Lidl gehört als Unternehmen der Schwarz Gruppe mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell betreibt Lidl rund 12.000 Filialen in derzeit 31 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen über 93.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte von Lidl-Eigenmarken und Marken aus verschiedenen Kategorien und Preissegmenten, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf sechs Fokusthemen: Klima schützen, Biodiversität achten, Ressourcen schonen, fair handeln, Gesundheit fördern und Dialog führen. Lidl in Deutschland hat im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz in Höhe von 24,5 Mrd. Euro erzielt.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5485404