ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ING von 17,00 auf 16,60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die am 11. Mai anstehenden Quartalszahlen der Bank dürften dank der gestiegenen Zinsen sowie der volatilen Finanzmärkte stark ausfallen, schrieb Analyst Johan Ekblom in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob seine Ergebnisschätzung (EPS) für 2023 moderat an, revidierte die Prognosen für 2024 und 2025 aber nach unten./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2023 / 08:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2023 / 08:24 / GMT





ISIN: NL0011821202