ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 75 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die am 11. Mai anstehenden Quartalszahlen dürften eine starke operative Ergebniserholung (Ebitda) des Baustoffeherstellers belegen, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daher hob er seine Prognosen für das Ebit an und bewegte sich damit für 2023 in Richtung des oberen Endes der Unternehmenszielspanne./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2023 / 15:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2023 / 15:07 / GMT





ISIN: DE0006047004