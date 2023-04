Berlin (ots) -IT-Sicherheit ist für mittelständische Unternehmen oftmals noch eine große Herausforderung. Das vom Bundesverband Der Mittelstand. BVMW geleitete Projekt mIT Standard sicher unterstützt kleine Unternehmen mit bis zu 50 Beschäftigten mit seinem neuen Beratungsstandard für die IT-Sicherheit DIN SPEC 27076 - kurz: CyberRisiko-Check. Damit gibt es erstmals einen niedrigschwelligen Ansatz zur Erhöhung der Cybersicherheit, der die Bedürfnisse kleiner und kleinster Betriebe in den Mittelpunkt rückt."Kleinunternehmen weisen eine hohe Verwundbarkeit für Cyberangriffe auf und sind hierbei oft vollständig von IT-Sicherheitsdienstleistern abhängig. Tritt der Ernstfall unvorbereitet ein, kann das schnell das komplette Geschäft gefährden", betont Marc Dönges, Leiter des Projekts mIT Standard sicher. Die DIN SPEC 27076 schaffe nun ein attraktives Angebot für diese Unternehmen, den ersten Schritt zu gehen und grobe Sicherheitslücken zu schließen. Die Umsetzung erhöhe das Cybersicherheitsniveau der Betriebe deutlich, so Dönges, belaste sie aber nicht mit Anforderungen wie überbordenden Dokumentationspflichten, die mit den Ressourcen ganz kleiner Betriebe oft nicht umzusetzen seien.In der Umsetzung führen IT-Dienstleister, die den Standard anwenden, die Verantwortlichen der Unternehmen anhand eines standardisierten Gesprächs zum IST-Zustand durch den Prozess. Dieser ist besonders zeit- und kosteneffizient gehalten und bindet nur wenige Ressourcen. Am Ende erhalten die Betriebe nach der Prüfung der 27 Anforderungen einen kompakten Abschlussbericht, der den Status Quo messbar macht, Schwachstellen deutlich aufzeigt und die wichtigsten Handlungsempfehlungen nennt. Der Standard kann von Unternehmen aller Branchen nachgefragt und die Anwendung zudem durch diverse Fördermittel von Bund und Ländern kofinanziert werden.Die DIN SPEC 27076 ist aus dem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz in der Initiative "IT-Sicherheit in der Wirtschaft" gefördertem Projekt mIT Standard sicher hervorgegangen. Der Mittelstand. BVMW leitet das Projekt in Kooperation mit DIN e.V. und steuerte das Konsortium zur Entwicklung des Standards gemeinsam mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Dem Konsortium gehörten zahlreiche IT-Dienstleisterinnen und -Dienstleister sowie Kompetenz- und Transferstellen an.Alle Informationen zum neuen CyberRisiko-Check nach DIN SPEC 27076 finden Sie unter: www.mit-standard-sicher.dePressekontakt:BVMW PressesprecherHarald EhrenMail: presse@bvmw.deTelefon: 030-533 206 302Original-Content von: Der Mittelstand. BVMW e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51921/5485418