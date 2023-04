Die Frankfurt School of Finance & Management hat Dr. Jens Weidmann zum Professor berufen. Zum 01.06.2023 ergänzt er die Fakultät als Professor of Practice in Central Banking im Finance-Department. Seine Stelle ist auf 20% ausgelegt. Mit dem Neuzugang will die Frankfurt School die Expertise in Lehre und Forschung zu Zentralbankthemen und makroökonomischen Fragestellungen ausbauen."In Politik, Wissenschaft und Forschung, an der Spitze der Deutschen Bundesbank und im EZB-Rat hat Jens Weidmann Finanzmarkt- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...