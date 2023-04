Mit ihrer Kapitalverwaltungsgesellschaft DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH geht die Hahn Gruppe mit einem neuen Publikums-AIF an den Start. Hierfür erteilte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 30.03.2023 eine entsprechende Vertriebsfreigabe.Bei dem Produkt handelt es sich um den Immobilienfonds Pluswertfonds 178. Er investiert mit einem Gesamtvolumen von 30,5 Mio. Euro in ein Nahversorgungszentrum in Voerde in Nordrhein-Westfalen.Etabliertes NahversorgungszentrumHauptmieter ...

