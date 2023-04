Warschau, Polen (ots/PRNewswire) -Menlo Electric, der führende Vertreiber von Solarmodulen, Batterien und Wechselrichtern in Europa, dem Nahen Osten und Afrika, hat sein Produktportfolio um Wechselrichter und Batterien des weltweit führenden Herstellers Deye erweitert.Im Jahr 2022 lieferte Menlo Electric mehr als 600 MW an Komponenten in 30 Länder, von Spanien bis Finnland und vom Vereinigten Königreich bis zum Libanon. Das Unternehmen gehört zu den Top 5 der EU-Distributoren der weltweit führenden Modulhersteller Jinko Solar und Risen Energy und ist führender europäischer Distributor von JA Solar-Modulen und Wechselrichtern von Sungrow, SolarEdge und FoxESS. Jetzt wurde dieses sorgfältig ausgewählte Portfolio um die Deye-Produkte erweitert.Die 2007 gegründete und 2021 an der Shanghaier Börse notierte Ningbo Deye Inverter Technology Co. ist eines der Hightech-Unternehmen Chinas und eine Tochtergesellschaft der Deye Group. Mit einer Anlagenfläche von mehr als 15.000 m2 und einer kompletten Produktions- und Testausrüstung ist Deye zu einem wichtigen Akteur auf dem globalen Markt für Solarwechselrichter geworden.Die Produktpalette von Deye umfasst String-Wechselrichter, Hybrid-Wechselrichter, Batterien und All-in-One-Sets. Im Jahr 2022 lieferte Deye mehr als 750.000 Mikro-Wechselrichter, 250.000 netzgekoppelte String-Wechselrichter und 330.000 Hybrid-Wechselrichter aus, was einem Anstieg der jährlichen Gesamtlieferungen um fast 242,6% gegenüber dem Vorjahr entspricht."Kunden auf der ganzen Welt schätzen Deye-Produkte für ihre geringe Größe und Leichtigkeit. Sie sind bekannt für ihre außergewöhnliche Zusammenarbeit mit dem Generator und eine großartige Komplettlösung - mit einem EV-Ladegerät. Der Deye-Hybridwechselrichter ist der größte auf dem Markt (bis zu 50kW). Die Kunden von Menlo Electric werden auch von der lokalen, mehrsprachigen technischen Unterstützung beider Unternehmen profitieren können: Deye und Menlo Electric", erklärte Marcin Zienkiewicz, Head of Procurement and Trading von Menlo Electric."Mit Menlo Electric haben wir einen wichtigen Vertriebspartner für den europäischen Markt gefunden. Dank des dichten Lagernetzes von Menlo Electric können Kunden auf dem ganzen Kontinent von einer hohen Verfügbarkeit, kurzen Lieferzeiten und einem schnellen Zugang zu den Wechselrichter- und Batterielösungen von Deye profitieren. Wir sind zuversichtlich, dass diese Partnerschaft dazu beitragen wird, den Bekanntheitsgrad unserer Marke in Europa deutlich zu steigern", André Zimmermann, Head of EU bei Deye Inverter Technology Ltd.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2053351/Deye_Menlo_Electric.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1991301/Menlo_Electric_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/menlo-electric-wird-einer-der-groWten-vertreiber-von-deye-wechselrichtern-in-der-eu-301796843.htmlPressekontakt:Andrea Schonova,+ (420) 733 747 347,andrea.schonova@menloelectric.comOriginal-Content von: Menlo Electric S.A., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168082/5485431