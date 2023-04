NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk nach einer Prognoseerhöhung auf "Underperform" mit einem Kursziel von 730 dänischen Kronen belassen. Der Insulinhersteller habe seine Ziele für dieses Jahr zwar stärker nach oben geschraubt als erwartet, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings reflektierten die aktuellen Bewertungsmultiplikatoren bereits positive Überraschungen in puncto Gewinn und ein beeindruckendes Wachstum. Auch längerfristig falle es ihm schwer, eine höhere Bewertung der Aktien zu rechtfertigen./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2023 / 08:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2023 / 08:14 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0060534915