Der Aufsichtsrat der Wiener Städtischen hat Vorstandsdirektorin Sonja Steßl mit Wirkung 1. Juli 2023 zur stellvertretenden Vorsitzenden und Generaldirektor-Stellvertreterin berufen. Die gebürtige Steirerin begann ihre Karriere in der Wiener Städtischen im Jahr 2016, als sie die Gruppenleitung für die Kranken- und Unfallversicherung übernahm. Danach wechselte sie als Landesdirektorin in die Steiermark, mit Jänner 2020 zog sie in den Vorstand der Versicherung ein und ist derzeit für Krankenversicherung, Vertrieb, Marketing und Werbung verantwortlich. "Mit Sonja Steßl wird eine erfahrene Wiener-Städtische-Managerin mit strategischem Weitblick, Umsetzungsstärke und großer Vertriebsleidenschaft stellvertretende ...

