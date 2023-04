Zalando hat in schwierigen Zeiten seinen Aufsichtsratschef gewechselt und damit für Aufsehen gesorgt. Während der Online-Versandhändler mit stagnierendem Wachstum zu kämpfen hat, steht er auch charttechnisch nach zwei Verkaufssignalen unter Druck. So weit kann die Talfahrt bei der Zalando-Aktie nun gehen.Zum einen ist die Aktie während des seit Februar aktiven Abwärtstrends am 23,6%-Fibonacci-Retracement bei 39,44 Euro nach unten abgeprallt. Zum anderen hat der Stochastik-Indikator ein Verkaufssignal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...