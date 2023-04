19,991 Milliarden Euro erwirtschaftet BASF im ersten Quartal. Damit werden die Erwartungen des Marktes verfehlt. Beim Ergebnis wird der Konsens hingegen übertroffen. So war der Gewinn von 1,562 Milliarden Euro vom Markt in dieser Höhe nicht vorhergesagt worden. Die Analysten der Deutschen Bank bestätigen in der Folge die Kaufempfehlung für die Aktien ...

