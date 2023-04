New York (ots/PRNewswire) -LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke, deren Ziel es ist, Menschen zu einem besseren, nachhaltigen Leben zu inspirieren, hat mehrere fantastische Geschenksets für den Muttertag 2023 auf den Markt gebracht, die vom 11. April bis 14. Mai 2023 in ihren weltweiten Geschäften zu einem exklusiven Preis erhältlich sind. Silk-Fans können das perfekte Geschenk finden und ihren geliebten Müttern zu anderen großartigen Deals (https://www.lilysilk.com/us/2023-mothers-day?utm_source=prnews&utm_medium=news&utm_campaign=MSD230413) für alle Produkte verhelfen.Ein Gleichgewicht zwischen Mutterschaft und Lebensaufgaben zu finden, ist in den letzten Jahren immer schwieriger geworden, aber Mütter stellen ihre Sorgen immer hinten an, um sich um ihre Kinder zu kümmern. Der Muttertag ist die perfekte Gelegenheit, diese Superkraft zu würdigen und Müttern das Gefühl zu geben, noch mehr geliebt und geschätzt zu werden.Das LILYSILK Dreamer Set (https://www.lilysilk.com/us/the-dreamer-set.html?utm_source=prnews&utm_medium=news&utm_campaign=MSD230413), bestehend aus einem Seidenkissenbezug, einer Seiden-Augenmaske und vier Seiden-Haargummis in verschiedenen Größen, ist das perfekte Geschenk, um geliebten Müttern zu süßen Träumen zu verhelfen. Mit raffinierten Lilienmustern und der beeindruckenden Farbe Viva Magenta sorgt ein Sinn für Mode und Eleganz für ein perfektes Schlaferlebnis. Das LILYSILK Exquisite Style Set (https://www.lilysilk.com/us/hair-care-set.html?utm_source=prnews&utm_medium=news&utm_campaign=MSD230413) schenkt gesunde Haarpflege und sendet eine stille Botschaft der Liebe an Mütter. Die hautfreundliche Seide des Pillowcase Sleep Sets bietet den ultimativen Komfort, der Müttern hilft, sich nach einer erholsamen Nachtruhe attraktiver zu fühlen. Das Pajama Beauty Set (https://www.lilysilk.com/us/season-basics-set.html?utm_source=prnews&utm_medium=news&utm_campaign=MSD230413)und (https://www.lilysilk.com/us/zh2102-5166best-beauty-sleep-set.html?utm_source=prnews&utm_medium=news&utm_campaign=MSD230413) das Season Basics Set aus hochwertiger Seide sind ideal für verwöhnte Mütter.David Wang, CEO von LILYSILK, kommentierte: "Ein weiterer Muttertag liegt vor uns. Daher haben wir diese Geschenksets liebevoll exklusiv für Mütter vorbereitet. Diese speziellen Geschenksets sind nicht nur für Ihre eigene Mutter gedacht, sondern können auf jede Mutter ausgedehnt werden, einschließlich einer Ehefrau, einer Freundin oder manchmal, was am wichtigsten ist, sich selbst."Zu Ehren von Mother Earth wird mit jedem Kauf im April ein Baum gepflanzt, denn LILYSILK ist stolzer Partner von One Tree Planted (https://onetreeplanted.org/) und unterstützt damit das starke Engagement von LILYSILK für die weltweite Wiederaufforstung.Informationen zu LILYSILKLILYSILK ist eine der führenden Seidenmarken der Welt. Wir kümmern uns um unsere Mitmenschen und um unseren Planeten. Seide ist nicht gleich Seide: Wir stellen unsere Produkte aus den feinsten Naturfasern her und verpflichten uns zur Abfallvermeidung. Unser Ziel ist es, Ihnen ein spektakuläres Leben zu ermöglichen und den Planeten zu einem besseren Ort zu machen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2053254/LILYSILK_Mother_s_Day_2023_Exclusive_The_Dreamer_Set.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/lilysilk-stellt-besondere-geschenksets-fur-den-muttertag-2023-vor---die-ideale-moglichkeit-geliebte-mutter-zu-einem-spektakularen-leben-zu-inspirieren-301796964.htmlPressekontakt:Sherry Zhang,E-Mail: pr@lilysilk.comOriginal-Content von: LILYSILK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159850/5485473