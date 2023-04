DJ Aktien Schweiz dank Richemont mit knappem Plus

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Donnerstag ein knappes Plus ins Ziel gerettet. Am Nachmittag belegten die rückläufigen US-Erzeugerpreise, dass dort die Inflation ihren Höhepunkt gesehen hat. Die Zinserhöhungsspekulationen kommen daher leicht zurück, worunter der Dollar einmal mehr litt - der Franken wertete in der Folge weiter auf. Der zum Greenback festere Franken bremste einmal mehr die Kaufbereitschaft an der eidgenössischen Börse, weil dieser die Exportchancen heimischer Unternehmen belastet. Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 11.259 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 39,64 (zuvor: 53,66) Millionen Aktien.

Gekauft wurden Werte aus dem Luxussektor, Richemont und Swatch zogen um 4,4 bzw. 1,1 Prozent an. Die Branchentitel zählten zu den Hauptgewinnern in Europa. Gestützt wurde der Sektor von sehr positiven LVMH-Geschäftszahlen. Vor allem das China-Geschäft lief sehr gut. Im Handel wurde aber auch auf Handelsbilanzdaten verwiesen, die eine deutlich stärkere Belebung der Geschäftstätigkeit in China seit der Coronapandemie gezeigt hätten.

Givaudan gaben 0,7 Prozent ab. Das Unternehmen sei im ersten Quartal organisch etwas stärker gewachsen als erwartet, der Umsatz in Franken habe jedoch unter ungünstigen Wechselkurseinflüssen gelitten, beurteilte Baader Helvea die Daten des Duft- und Aromenherstellers. Kurzfristig dürften die Margen in diesem Jahr zurückgehen und die Prognosesicherheit der Ertragskraft falle gering aus. Jefferies lobte zwar den Geschäftsausweis, hielt aber an der Einstufung "Underperform" fest.

Bei der Übernahme der Credit Suisse (+0,6%) durch die UBS (+0,3%) wird offenbar ein weiteres Kapitel geschrieben. Die UBS hat Berichten zufolge JP Morgan damit beauftragt, eine mögliche Börsennotierung des inländischen Geschäfts der Credit Suisse zu prüfen. Einem Bericht des Finanzblogs Inside Paradeplatz zufolge könnte die UBS eine Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen behalten und so Synergien schaffen. Die Credit Suisse Schweiz würde als unabhängige Bank weitergeführt, so der Blog. Ein Sprecher der Credit Suisse lehnte eine Stellungnahme ab.

Nach Zahlenausweis zum ersten Quartal gaben VAT um Prozent 0,5 nach. Die Analysten von Stifel stuften SFS auf "Kaufen" hoch, der Kurs kletterte um 3,4 Prozent. Leclanche (+0,3%) erhielt einen größeren Auftrag aus Kroatien.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/raz

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2023 11:45 ET (15:45 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.