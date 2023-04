Erschaffe deine finanzielle Zukunft! Claudia Müller spricht darüber, wie Frauen - aber auch Partner im Allgemeinen - eine faire Aufteilung der Finanzen in einer Beziehung erreichen können. Wie du aktiv das Thema Geld und Altersvorsorge in deiner Beziehung ansprechen, mehr in deine Altersvorsorge investieren und eine langfristige Strategie für die Kinderbetreuung entwickeln kannst, erfährst du hier in diesem Video!