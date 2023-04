(shareribs.com) Frankfurt / New York 13.04.2023 - Die Technologiewerte zeigen sich am Donnerstag überwiegend fest. Für die Papiere von SMA Solar, New York und Infineon geht es im deutschen Handel nach oben. An der Wall Street legt die NASDAQ kräftig zu. Der DAX steigt um 0,1 Prozent auf 15.175 Punkte, gestützt von Merck, Zalando und Bayer. Covestro, BASF und Deutsche Telekom notieren dagegen im Minus. ...

