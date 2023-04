Was Anfang der 1980er Jahre mit dem Aktienclub R 3000 begann, mündete schließlich in der Gründung der Shareholder Value Beteiligungen (1999) und der Shareholder Value Management AG (2001).Langfristiger und nachhaltiger VermögensaufbauDer Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen (ISIN: DE000A0M8HD2) feierte am 15.01.2023 seinen 15. Geburtstag. Der vermögensverwaltende und nachhaltige Value-Aktienfonds investiert mit Sicherheitsmarge, vorwiegend in eigentümer- oder familiengeführte Unternehmen mit guten Finanzkennzahlen (Qualitätswerte) und hohen Wettbewerbsvorteilen (Modern-Value-Philosophie). Diese überstehen historisch gesehen nicht nur Krisen besser, sondern schneiden langfristig oft auch stärker als der breite Markt ab.

