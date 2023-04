Halle/MZ (ots) -



Man will sich abwenden. Doch abwenden dürfen wir uns nicht. Denn diese nackte Gewalt führt uns vor Augen, was jetzt gerade, im Jahr 2023, in unserer Nachbarschaft geschieht. Gerade, weil da seit Monaten gekämpft wird, reißt uns da Video aus der Abstumpfung.



Zwar war die Echtheit des Videos anfangs nicht unabhängig verifiziert. Aber es braucht keine neuen Videobeweise für die Brutalität, mit denen Russland vorgeht. Dieser Tage ist es ein Jahr her, dass die Kriegsverbrechen von Butscha und Irpin bekannt wurden: Mehr als 400 Ukrainer, fast alle Zivilisten, wurden offenkundig unter russischer Besatzung getötet.



