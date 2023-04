Amsterdam und London (ots/PRNewswire) -DataTracks, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für das Compliance-Reporting bezüglich Unternehmensfinanzen, hat eine aktualisierte ESEF-Lösung mit der bahnbrechenden "Smart Roll Forward"-Funktion auf den Markt gebracht. Diese neue Funktion, die der ESEF-Berichterstattungslösung von DataTracks hinzugefügt wird, wird börsennotierten Unternehmen in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich dabei helfen, schnelle Änderungen in den Geschäftsberichten vorzunehmen, ohne die Einreichungsfristen zu überschreiten.Phase II des ESEF-Mandats der ESMA verlangt von Unternehmen in EU-regulierten Märkten, dass sie ihre Offenlegungen zu Jahresabschlüssen markieren und Notizen zu Jahresabschlüssen im iXBRL-Format als Textblock-Tags festhalten. Diese sich ständig weiterentwickelnden Compliance-Anforderungen sorgten dafür, dass Unternehmen fürchteten, in ihren ESEF-Berichten mehrere Änderungen in letzter Minute vornehmen zu müssen, was nun nicht mehr der Fall ist. Mit dem neuesten Smart Roll Forward(SRF)-Update bietet DataTracks eine Lösung, die kurzfristige Änderungen problemlos ermöglicht.Smart Roll Forward:Smart Roll Forward ist die neueste Funktion, die der ESEF-Berichterstattungslösung von DataTracks hinzugefügt wurde und die Rainbow-Software ergänzt. Diese einfach zu bedienende Funktion ermöglicht es Benutzern, Tags einschließlich Textblöcke von einer Dokumentversion in eine andere zu übertragen, mit einer bemerkenswerten Erfolgsquote von 98 %. Dies führt zu einer erheblichen Reduzierung der Bearbeitungszeit für jede Entwurfsversion, Konsistenz der iXBRL-Tags in verschiedenen Versionen des Dokuments und der Möglichkeit, so viele Entwurfsversionen wie von Kunden gewünscht zu verarbeiten.SRF ermöglicht es den Nutzern, die Tags einfach zu übertragen, auch wenn der Inhalt des Jahresberichts geändert und auf andere Seiten in der neuen Version verschoben wird. Zusätzlich macht es die Option "Auto-Exclude" einfach, unerwünschte Inhalte von den Textblock-Tags im Bericht auszuschließen. Das Beste daran ist, dass diese Option automatisch ähnliche Inhalte (Kopf- und Fußzeilen) über mehrere Seiten hinweg ausschließt, indem sie sich die vorherigen Entscheidungen des Benutzers merkt.Einige weitere Vorteile der Verwendung der SRF-Funktion sind unter anderem:- Es ist unnötig, das gesamte Dokument in letzter Minute zu überprüfen.- Verbessert die Effizienz im ESEF-Berichterstattungsprozess.- Reduziert die Ausfallwahrscheinlichkeit und Fehler im Abschlussbericht.Pramodh Vittal, Vice President for Product Design bei DataTracks, erklärte: "Wir freuen uns, die Einführung unserer aktualisierten ESEF-Lösung mit der bahnbrechenden Smart Roll Forward Funktionalität bekanntgeben zu dürfen. Diese neue Funktion wird unseren Kunden dabei helfen, einen reibungslosen, effizienten und konformen Berichterstattungsprozess zu gewährleisten. Wir sind unseren Kunden und Partnern dankbar, dass sie uns während des gesamten Entwicklungsprozesses wertvolles Feedback geben."Informationen zu DataTracksSeit 18 Jahren bietet DataTracks Unternehmen weltweit erfolgreich Produkte und Dienstleistungen im Bereich Compliance Reporting an. Die Experten von DataTracks helfen Unternehmen, ihre Finanzberichte in die Formate XBRL, iXBRL, HTML, xHTML und XML umzuwandeln. Sie bieten auch verschiedene andere regulatorische Lösungen an, wie z. B. AIFMD, FATCA, Solvency II, CRD IV und MiFID II, um in der EU börsennotierte Unternehmen bei der Einhaltung der Anforderungen von Regulierungsbehörden wie ESMA, EIOPA, EBA usw. zu unterstützen.Die Fachleute des Unternehmens sind mit den ESEF- und UKSEF-Taxonomien bestens vertraut. Mit seiner Erfahrung bei der Erstellung von über 350.000 Compliance-Berichten für mehr als 23.000 Kunden in 26 Ländern ist DataTracks ein idealer Partner für fehlerfreie ESEF-Berichte. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.datatracks.com/eu/.Für geschäftliche Anfragen:E-Mail: enquiry@datatracks.eu (mailto:enquiry@datatracks.eu)Tel.: +31 20 225 3702Medienkontakt:mediarelations@datatracks.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2053444/DataTracks_ESEF.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/663546/DataTracks_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/datatracks-stellt-smart-roll-forward-fur-esef-berichterstattung-vor-301797040.htmlOriginal-Content von: DataTracks, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135586/5485490