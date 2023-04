Der Goldpreis hat mit der Spekulation auf weniger stark steigende Zinsen in den USA seinen jüngsten Höhenflug fortgesetzt und den höchsten Stand seit über einem Jahr erreicht. Der Preis für eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) des Edelmetalls stieg am Donnerstag an der Börse in London zeitweise bis auf 2.045 US-Dollar.Das ist der höchste Stand seit März 2022 und liegt nur noch knapp unter dem Rekordhoch von 2.075 Dollar aus dem Sommer 2020.Am Donnerstagabend betrug der Preis 2.039 Dollar. Das sind rund ...

