Interview mit Sandra und Michael Horling, Geschäftsführung bei Grüne Sachwerte Herr und Frau Horling, Sie leiten zusammen "Grüne Sachwerte" - ein Unternehmen, fokussiert auf die Vermittlung nachhaltiger Sachwertinvestitionen. Welche Bereiche decken Sie ab? Sandra Horling Die Grüne Sachwerte Gruppe hat sich von Anfang an dem Segment unternehmerischer Beteiligungen in ökologische Assets gewidmet. Der große Schwerpunkt ist seither die Energiewende in Deutschland und Westeuropa. Unsere Kunden finanzieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...