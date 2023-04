Der DAX hat am Donnerstag nach einem unspektakulären Handelsverlauf 0,16 Prozent fester bei 15.729,46 Punkten geschlossen. Trotz etwas Rückenwinds durch die richtungweisenden US-Börsen blieb der deutsche Leitindex damit knapp unterhalb seines jüngst erreichten höchsten Standes seit Januar 2022.Auch Konjunkturdaten gaben ihm keine Impulse. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen schaffte am Ende ein Plus von 0,81 Prozent auf 27.561,50 Punkte.Als DAX-Spitzenreiter schaffte Merck KGaA ein Plus von 3,3 ...

