DJ PTA-Adhoc: 7C Solarparken AG: Kapitalerhöhung vollständig platziert

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Bayreuth (pta/13.04.2023/19:35) - Bayreuth, 13.04.2023. Die 7C Solarparken AG (WKN: A11QW6, ISIN: DE 000A11QW68; Börse: Regulierter Markt in Frankfurt/Main (General Standard)) hat ihre am heutigen Tag beschlossene Kapitalerhöhung von EUR 79.847.983,00 um bis zu EUR 3.000.000,00 auf bis zu EUR 82.847.983,00 durch Ausgabe von bis zu 3.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgreich beendet.

Die insgesamt 3.000.000 neuen Aktien wurden im Wege einer Privatplatzierung ausschließlich bei institutionellen Investoren in Deutschland und im europäischen Ausland zu einem Platzierungspreis von EUR 3,75 je Aktie vollständig platziert. Das Bruttoemissionsvolumen betrug damit rund EUR 11,25 Mio. Die Transaktion wurde von M.M.Warburg & CO begleitet.

April 13, 2023 13:35 ET (17:35 GMT)