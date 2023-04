London (www.fondscheck.de) - Rize ETF, Emittent thematischer ETFs, legt mit seinem aktuellen "Thematic Update" einen Überblick über die Kapitalzu- und abflüsse thematischer ETFs im vergangenen, ersten Quartal 2023 vor, so die Experten von Rize ETF.Die Nettozuflüsse an Neugeldern (NNA) in thematische ETFs im ersten Quartal hätten bei einem Plus von 194 Millionen US-Dollar geschlossen. Dabei seien die hohen Handelsvolumina eines einzigen Vermögensverwalters und dessen ETF zum Thema Gleichstellung (- 893 Millionen US-Dollar) unberücksichtigt geblieben, da sie lediglich eine einzige Transaktion eines singulären Marktteilnehmers abgebildet hätten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...