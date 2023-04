Tecnotree, ein weltweiter Marktführer bei digitalen Plattformen und Dienstleistungen für 5G-, IOT- und Cloud-native Technologien, ist als "Representative Vendor" in den Gartner Market Guide 2022 for CSP Customer Management and Experience Solutions aufgenommen worden.

Der Gartner-Report wurde von den Analysten Juha Korhonen, Amresh Nandan, Chris Meering und Susan Welsh de Grimaldo verfasst. Der Bericht beleuchtet zwei Hauptkomponenten von Customer Management and Experience-Lösungen (CM&X), von denen CSPs erheblich profitieren. Der Gartner Market Guide hilft CSPs dabei, Markttrends und Beschaffungsstrategien zu verstehen und mit den evolvierenden CM&X-Lösungen Schritt zu halten. Er unterstützt ihre Transformation mithilfe richtungweisender digitaler Technologien, die sie befähigt, unterschiedliche Aspekte von BSS (Business Support Systems) wie Kunden, Dienstleistungen, Produkte und Partner zu verwalten.

Tecnotree wurde von Gartner für sein umfassendes Angebot an CM&X-Lösungen ausgewählt, das CRM-Lösungen, Self-Care-Apps, Produktkataloge, Kundenmanagement, Customer Journey-Orchestrierung, Partnermanagement, Loyalitätsprogramme, die Fintech-Plattform Diwa und die B2B2X-Marktplatz-Plattform Tecnotree Moments einschließt und eine Azure- und AWS-Cloud-Infrastruktur mit Multitenant-Funktionen verwendet. Die Plattform Surge, die geringe oder gar keine Programmierkenntnisse voraussetzt, bietet intelligente Orchestrierungsfunktionen für Kundenerlebnisse und Geschäftsprozesse, die mit Moments Marketplace-Funktionen und zentralen digitalen BSS-Funktionen kombiniert werden können, um die IoT- und 5G-Monetarisierung und -Automatisierung mithilfe von Multi-Cloud-Technologien voranzutreiben.

Die Lösungen von Tecnotree unterstützen Kunden bei der Transformation ihrer BSS-Lösungen von einem herkömmlichen Anbieter von Kommunikationsdiensten (CSP) zu einem Anbieter digitaler Dienste (DSP). Mit über 44 implementierten TM Forum Open APIs für Kundenmanagement, Produkt- und Auftragsmanagement, Partnermanagement, Bewertung und Berechnung, Rechnungsstellung und Ökosystemmanagement erleichtert Tecnotree eine vollständige digitale Transformation, ebenso wie eine spezifische Transformation in den Bereichen Customer Experience und Kundenmanagement.Die Cloud-nativen, KI/ML-fähigen und 5G-fähigen Tecnotree-Lösungen für das Kundenerlebnis umfassen bahnbrechende digitale Produkte. Wie der Gartner-Bericht ausführt, hat Tecnotree mehrere TM Forum APIs für CM&X implementiert und zählt zu den führenden Anbietern bei der TM Forum Open APIs-Zertifizierung. Darüber hinaus lobt der Bericht die Plattform, die eine auf Mikrodiensten basierende Architektur mit einem einheitlichen Produktkatalog verwendet, der das Kunden-Onboarding erleichtert, eine konvergente Rechnungsstellung ermöglicht, Bundle-Angebote für verschiedene Erlebnisse einführt und mit seiner patentierten "Profile of One"-Technologie eine 360-Grad-Sicht auf den Kunden bietet.

"Wir freuen uns über die erneute Anerkennung durch den angesehenen Market Guide von Gartner für unsere CSP-Kundenmanagement- und Customer Experience-Lösungen im Jahr 2023 zusätzlich zur Würdigung von Revenue Management Monetization im vierten Quartal 2022. Unsere KI-gestützten CSP-Lösungen erfüllen die rasch evolvierenden Geschäftsanforderungen und schaffen neue 5G-Umsatzchancen für CSPs, indem sie ihnen helfen, mehr Dienstleistungen für verschiedene Funktionen bereitzustellen. Wir bieten unseren geschätzten Kunden Komfort und einen unbegrenzten Zugang zu anspruchsvollen Produkten und Lösungen", so Padma Ravichander, CEO bei Tecnotree.

Sie ergänzt: "Die Tatsache, dass wir Jahr für Jahr in den Gartner Market Guide aufgenommen werden, untermauert unsere Position als kundenorientiertes Unternehmen, das digitale Erlebnisse schafft und durch Ökosystem-Partnerschaften Unternehmen bei der Bereitstellung von neuen digitalen Diensten unterstützt."

Tecnotree ist ein Anbieter eines 5G-fähigen digitalen Business Support Systems (BSS) mit KI/ML-Funktionen und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree ist das erste nach den Open-API-Standards des TM-Forums Platin-zertifizierte Unternehmen der Welt. Unser agiler und quelloffener Digital BSS Stack deckt das gesamte Spektrum (Order-to-Cash) der Geschäftsprozesse und der Abonnementverwaltung für die Telekommunikationsbranche und andere digitale Dienstleistungsbranchen ab und eröffnet dadurch über die Konnektivität hinausgehende Möglichkeiten. Um digital vernetzte Communitys in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen vertikalen Ökosystemen zu unterstützen, bietet Tecnotree seinem Kundenstamm außerdem Fintech- und B2B2X-Multi-Experience-Digital Marketplaces über die Tecnotree Moments-Plattform an. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq notiert (TEM1V).

Gartner erteilt weder Empfehlungen für die in unseren Marktforschungspublikationen genannten Unternehmen, Produkte oder Dienstleistungen, noch legt Gartner Technologieanwendern eine Entscheidung zugunsten der Unternehmen mit den höchsten Bewertungen oder sonstigen Einstufungen nahe. Gartner-Marktforschungspublikationen basieren auf Meinungen des Gartner-Marktforschungsunternehmens und sollten nicht als Tatsachenfeststellung verstanden werden. Gartner schließt jede Art von Garantie oder Haftung, mittelbar oder unmittelbar, im Zusammenhang mit diesen Forschungsergebnissen aus. Dies gilt speziell für Garantien bezüglich der Markttauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

