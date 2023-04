Anzeige / Werbung

AMD Aktienanalyse: Chip-Wert im Aufwind dank Gaming und KI

Die Firma AMD, ausgeschrieben als "Advanced Micro Devices" gilt ist ein führender Hersteller von Halbleitern und Mikroprozessoren mit Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien. Das Unternehmen wurde bereits im Jahr 1969 gegründet und hat sich im Laufe der Jahre zu einem wichtigen Konkurrenten von Intel entwickelt.

AMD bietet eine breite Palette an Produkten für verschiedene Branchen an, darunter Computer, Gaming, Cloud-Computing, Datenzentren und eingebettete Systeme. Hierbei wird die ganze Wertschöpfungskette abgedeckt, von der Entwicklung über die Herstellung bis zur Vermarktung von Halbleitern und Mikroprozessoren. Wobei die Herstellung vor wenigen Jahren an externe Dienstleister delegiert werden konnte, um weitere Flexibilität zu ermöglichen.

Das Unternehmen ist dabei beispielsweise im Hardwaresektor für seine Prozessor-Produkte, die unter dem Markennamen "Ryzen" vertrieben werden, sehr bekannt. Diese sind in der Lage, mit Intels Core i-Serie zu konkurrieren. Die Ryzen-Prozessoren zeichnen sich durch hohe Leistung, Energieeffizienz und attraktive Preise aus. Weitere Chips, Karten, Verbindungsprodukte, Adapter usw., die hauptsächlich für Computer, Server, Workstations, Telefone und Spielkonsolen bestimmt sind, können vielseitig eingesetzt werden.

Zudem hat AMD auch Grafikkarten im Angebot, die unter dem Markennamen "Radeon" vertrieben werden und sich insbesondere bei Gamern großer Beliebtheit erfreuen. Die Radeon-Grafikkarten bieten eine beeindruckende Grafikleistung und sind in der Lage, anspruchsvolle Spiele und Anwendungen zu bewältigen. Dies wird international genutzt. Bei der Verteilung der Nettoumsätze liegen die Vereinigten Staaten mit 34,1% vor China mit 22,1%, Japan mit 17,7%, Taiwan mit 10%, Europa mit 7,5%, Singapur mit 5,9% vor den sonstigen Ländern mit 2,7%.

Zukünftig soll die Entwicklung von Chipsets, die als Verbindung zwischen Prozessor und anderen Komponenten im System dienen, sowie von Flash-Speicher- und Mikrocontroller-Produkten vorangetrieben werden. Sie finden Einsatz beim Thema "Künstliche Intelligenz" oder auch beim autonomen Fahren oder, wie die Kooperation mit Samsung zeigt, in Smartphones. Dafür hat das Unternehmen zahlreiche Patente und auch Auszeichnungen erhalten und ist somit weiterhin für seine Innovationen und Fortschritte in der Halbleitertechnologie bekannt.

Wir blicken auf die Bilanzdaten und natürlich in diesem Format auch wieder auf die Charttechnik der Aktie, welche in diesem Jahr bereits über 40 Prozent Performance vorweisen konnte.

