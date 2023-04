Konjunkturdaten haben am Donnerstag insbesondere US-Technologiewerte wieder auf Erholungskurs gebracht und die Erwartungen an steigende Zinsen etwas gedämpft. So gewann der Nasdaq 100 2,03 Prozent auf 13.109,39 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 legte um 1,33 Prozent auf 4.146,22 Zähler zu.Der Leitindex Dow Jones Industrial kletterte erstmals seit Mitte Februar wieder über die Marke von 34.000 Punkten und schloss mit plus 1,14 Prozent auch darüber beim Stand von 34.029,69 Punkten.Nachdem sich die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...