SEATTLE (IT-Times) - Andy Jassy, Vorstandschef von Amazon hat sich heute in einem Brief an die Aktionäre gerichtet und zeigt verschiedene Wege und Strategien für die Zukunft des Internet-Konzerns auf. Andy Jassy, Chief Executive Officer (CEO) von Amazon.com Inc. (Nasdaq: AMZN, ISIN: US0231351067) zeigt...

Den vollständigen Artikel lesen ...