JEOL Ltd. (TOKYO:6951) (President und CEO: Izumi Oi) kündigt die Markteinführung eines neuen Kryogen-Rückgewinnungssystems für die Kernspinresonanz (Nuclear Magnetic Resonance, NMR) am 14. April 2023 an.

Dieses Produkt ist eine Gemeinschaftsentwicklung von JEOL Ltd., einem Hersteller von NMR-Instrumenten, Japan Superconductor Technology, Inc. (JASTEC), einem Hersteller von supraleitenden Magneten, und Ulvac Cryogenics Inc., einem Unternehmen mit Stärken auf dem Gebiet der Kryotechnik, wobei die Spitzentechnologien der einzelnen Unternehmen miteinander kombiniert wurden.

Es kann die Verdampfung sowohl von flüssigem Helium als auch von flüssigem Stickstoff, die als Kältemittel für die supraleitenden Magnete von NMR-Instrumenten unverzichtbar sind, erheblich reduzieren.

Hauptmerkmale

Leicht und platzsparend. Dennoch kann dieses System allein die Verdampfungsverluste sowohl von flüssigem Helium als auch von flüssigem Stickstoff verringern. Es reduziert die Häufigkeit und die Kosten für das Nachfüllen des Kältemittels und maximiert die Betriebszeit der NMR-Instrumente. Es kann das Risiko eines Ausfalls von NMR-Instrumenten aufgrund von Schwierigkeiten bei der Beschaffung von flüssigem Helium erheblich verringern. Das neue Design sorgt für eine ausreichende Reduzierung der Vibrationen des Kühlgeräts, so dass die Qualität des Spektrums nicht beeinträchtigt wird. Der Anschluss an die vorhandenen NMR-Instrumente ist möglich, während das Magnetfeld aufrechterhalten wird.

Spezifikationen

Verdampfungsverlust (Boil-off)

Flüssiges Helium: Kein Verdampfungsverlust (nominal)

Flüssiger Stickstoff: Kein Verdampfungsverlust (nominal)

Supraleitende Magnete von JEOL Ltd. *1

400JJYH, 500JJ, 600JJ, 700JJ

Kompressoreinheit/Steuereinheit

200 V, dreiphasig

6,4/8,0 kW (50/60 Hz) (Normalbetrieb)

7,1/8,8 kW (50/60 Hz) (Maximum)

Nennschaltleistung des Schutzschalters 30 50 A

Durchflussrate: 5 15 l/min

Temperatur: 5 32

Druck: 0,7 MPa (Maximum)

Kühlleistung: 50 Hz: 7,1 kW, 60 Hz: 8,8 kW (Minimum)

Ein Jahr

*1 Bitte fragen Sie uns nach anderen als den hier aufgelisteten Magneten.

* Erscheinungsbild und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Jährliches Absatzziel

10 Einheiten/Jahr

Produkt-URL: https://www.jeol.com/products/scientific/nmr_peripherals/CR-80.php

JEOL Ltd.

3-1-2, Musashino, Akishima, Tokio, 196-8558, Japan

Izumi Oi, President und CEO

(Börsenkürzel: 6951, Tokyo Stock Exchange Prime Market)

www.jeol.com

