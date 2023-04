© Foto: Unsplash



Gut geplant in den Tag. Mit dem w:o-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Unternehmenstermine

07:00 Uhr, Niederlande: TomTom, Q1-Zahlen und Hauptversammlung

08:00 Uhr, Frankreich: Hermes International, Q1-Umsatz

09:00 Uhr, Italien: Ferrari, Hauptversammlung

11:55 Uhr, USA: UnitedHealth Group, Q1-Zahlen

12:45 Uhr, USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen

12:45 Uhr, USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q1-Zahlen

13:00 Uhr, USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen

14:00 Uhr, USA: Citigroup Inc, Q1-Zahlen

Konjunkturdaten

Deutschland: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht

08:00 Uhr, Deutschland: Großhandelspreise 03/23

08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 03/23

08:30 Uhr, Schweiz: Erzeuger- und Importpreise 03/23

08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 03/23 (endgültig)

09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 03/23 (endgültig)

10:00 Uhr, Polen: Verbraucherpreise 03/23 (endgültig)

14:30 Uhr, USA: Im- und Exportpreise 03/23

14:30 Uhr, USA: Einzelhandelsumsatz 03/23

15:15 Uhr, USA: Industrieproduktion 03/23

15:15 Uhr, USA: Kapazitätsauslastung 03/23

16:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 04/23 (vorläufig)

Bleiben Sie mit wallstreet:online informiert!

Ihre wallstreet:online Zentralredaktion aus Berlin