Willkommen im MDAX: Mit einem Kursfeuerwerk haben Anleger am Donnerstag die Hensoldt-Aktie (WKN: HAG000) gefeiert. Vor allem im späten Handel legte das Papier rasant zu, am Ende standen bei Tradegate fast +11% und 37,14 € auf der Kurstafel. Was verzückt die Investoren? Und hat die Aktie noch mehr Potenzial? Die Hensoldt AG ist aus ehemaligen Geschäftsbereichen des Luftfahrtkonzerns Airbus entstanden. Die Rüstungsfirma mit Sitz in Taufkirchen bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...