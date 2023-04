The following instruments on XETRA do have their first trading 14.04.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 14.04.2023Aktien1 FR001400GO75 Florentaise2 CA42805F1053 Hertz Lithium Inc.3 US78646V1070 Safehold Inc.4 IT0005532483 Cube Labs S.R.L.5 CA38121P1080 Golden Tag Resources Ltd.6 CA30321D2095 Fabled Copper Corp.Anleihen/Fonds1 XS2609431031 BMW Finance N.V.2 XS2610457967 AXA S.A.3 DE000DD5A2M8 DZ BANK AG4 DE000DD5A2U1 DZ BANK AG5 XS2613259774 BNG Bank N.V.6 USU1714QAF10 Churchill Downs Inc.7 AT0000A33N23 HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG8 BE0002935162 KBC Groep N.V.9 FR001400HF42 La Banque Postale Home Loan SFH10 US606822CY81 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.11 US606822DC52 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.12 DE000BLB6JV5 Bayerische Landesbank13 DE000HLB47J7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 DE000HLB4686 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 DE000HLB4603 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 US91282CGV72 United States of America17 IE00B2NXKW18 Seilern World Growth EUR U R Fonds