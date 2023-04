Der Dax kletterte am Donnerstag wieder zeitweise über die Schlüsselmarke von 15.736 Punkten, konnte aber erneut kein Tagesschlusskurs darüber markieren. Den Handelstag beendete er schließlich knapp darunter mit einem Plus von 26 Punkten (0,16%) bei 15.729 Zählern. Angesichts der anhaltenden Stärke des deutschen Leitindex nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, dass er nochmal in Richtung des neuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...