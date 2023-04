Die deutsche Inflation erreichte im März mit y/y 7,4% den tiefsten Stand seit August 2022. In den Monaten Januar und Februar lag sie noch bei jeweils 8,7%. Am stärksten erhöhten sich weiterhin die Preise für Nahrungsmittel mit einem Plus von 22,3% ggü. März 2022. Damit legten sie noch etwas stärker zu als im Februar (+21,8%). Entlastung kam von den ...

