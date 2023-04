Boeing musste nachbörslich die Aktionäre warnen. Erneut gibt es Probleme in der 737 Produktion, die zu weiteren Verzögerungen in den Auslieferungen führen werden. Hermès strotzt vor Kraft. Der französische Luxusmodekonzern legte starkes Wachstum für das 1. Quartal vor, das von allen Absatzmärkten und Produktkategorien getragen wurde. Die schweizer Comet wird hingegen in den zyklischen Abschwung der Halbleiterbranche gezogen. Der Umsatz sinkt und der Gewinn im Gesamtjahr soll schrumpfen.Asien erlebt am Freitagmorgen eine starke Sitzung, ...

