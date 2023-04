SW Umwelttechnik hat 2022 Umsatzerlöse in Höhe von 122,0 Mio. Euro erreicht (Vorjahr: 102,9 Mio.). Das EBIT wurde im Jahresvergleich von 11,8 Mio. Euro auf 15,8 Mio. Euro erhöht. . Das Ergebnis nach Steuern beträgt 10,5 Mio. Euro (Vorjahr: 9,7 Mio.) und erreichte somit den höchsten Wert seit Bestehen des Unternehmens, wie SW Umwelttechnik hervorstreicht. "Für uns war 2022 aufgrund der ausgezeichneten Auftragslage ein wirtschaftlich sehr erfolgreiches Jahr. Insbesondere haben wir von der hohen Nachfrage bei konstruktiven Fertigteilen im Industriebau profitiert und so den höchsten Umsatz in der Unternehmensgeschichte erwirtschaftet. Ich bedanke mich herzlich bei unseren knapp 700 Mitarbeiter:innen in Österreich, Ungarn und Rumänien ...

