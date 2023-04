Nach 466 % seit Januar mit Blender Bites: Der neue Kickstarter? Von 3,33 € zurück zum Peak von über 13,00 €?

Anzeige / Werbung

Diese Aktie könnte in die Fußstapfen von Blender Bites* treten, deren Aktie vom Tief im Januar bis zum Peak im März eine Performance von nahezu 500 % hinlegte, eine Turnaroundstory, die im übrigen weitergehen dürfte.

Eine ähnliche Erfolgsstory könnte jetzt bettermoo(d) (WKN: A3D8PP) hinlegen. Seit gestern könnte feststehen, dass jetzt auch bei bei der bettermoo(d) (WKN: A3D8PP)-Aktie ein potenziell wirklich großer Turnaround eingeläutet wurde. Die womöglich spannendste Phase mit dem potenziell größten Hebel könnte exakt jetzt begonnen haben. Wir meinen, das risikobereite, aber stark gewinnorientierte AnlegerInnen jetzt mutig sein sollten. Ein jetzt noch frühzeitiger Einstieg könnte sich besonders bezahlt machen…

Bei der Aktie von bettermoo(d) (WKN: A3D8PP) haben wir in anfänglicher Euphorie über eine zu erwartende Produktlinie einer viele Milliarden schweren Industrie, die den Markt tatsächlich neu aufmischen könnte, im 2021er Jahr ein Hoch von 13,20 € gesehen. Aktuell kauft man die Aktie zu einem Bruchteil des Hochs bei um die 3,30 €. - Ende 2021 war es offensichtlich also noch viel zu früh für einen Einstieg, die Fertigstellung der Entwicklung der Produkte ließ auf sich warten, es handelt sich um eine laut Unternehmen weltweit einzigartige Formulierung für Milchalternativen, die den Geschmack der weltweit besten Milchprodukte aus Alpenregionen simulieren soll, der vom Markt antizipierte Produktlaunch wurde mehrfach verschoben. Doch jetzt kommt Licht ins Dunkle, und dieses Licht könnte ganz erhebliches Potenzial bei dieser Aktie freilegen, alte Kurshöhen von Ende 2021 könnten schnell wiedergesehen werden, folglich eine potenziell großartige Einsteigsgelegenheit. Wir meinen, dass der jetzt frühe Vogel die Chance auf wirklich sehr große Kursgewinne hat. Was man auch wissen sollte: Einer der erfolgreichsten kanadischen Musiker aller Zeiten unterstützt dieses Unternehmen!

bettermoo(d) Food Corp*

WKN: A3D8PP

Börsenplätze: Frankfurt, Tradegate u.a. (Deutschland), CSE (Kanada, Heimatbörse)

Nach langer Funkstille jetzt News bei bettermoo(d) :

bettermoo(d) plant mit Spannung erwartete kommerzielle Produktion seiner Milchalternative "Moodrink"

HIER zur Meldung.

"Die bettermoo(d) Food Corporation freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft, bettermoo(d) Holdings Inc. (bettermoo(d)), nach einer längeren Phase der Forschung und Entwicklung die Formulierung seines allseits erwarteten Milchersatzprodukts Moodrink (das Produkt) perfektioniert und für Anfang Juni 2023 seinen ersten kommerziellen Produktionslauf (der Produktionslauf) angesetzt hat." -

Das dürfte in der Tat jene Meldung sein, auf welche die Aktionäre dieses Unternehmens seit rund anderthalb Jahren gewartet haben. Dementsprechend konnten wir auch schon gestern eine starke Reaktion an der Heimatbörse beobachten. Wir sehen das Potenzial für eine große Turnaroundrallye. Die wohl weltweit einzigartige Formulierung von bettermoo(d) (WKN: A3D8PP) bietet und übertrifft in vielen Fällen die ernährungsphysiologischen Eigenschaften der traditionell konsumierten Kuhmilch sowie vieler der führenden, allseits bekannten Milchalternativen, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind, wie der CEO des Unternehmens in einer nun veröffentlichten Meldung bekannt gab.

What A Cow Eats and A Human Needs

Getreu dem Motto "What A Cow Eats and A Human Needs" (Was die Kuh frisst und der Mensch braucht), hat sich bettermoo(d) (WKN: A3D8PP) zum Ziel gesetzt, Milchalternativen zu produzieren, die sowohl für den Menschen als auch für den Planeten gut sind, wobei sichergestellt werden soll, dass alle Produkte besonders nährstoffreich sind und aus nachhaltigen Quellen stammen und dass sie zudem den großartigen Geschmack traditioneller Milch aus den Alpenregionen der Schweiz, Frankreichs und Österreichs nachbilden. Eine speziell entwickelte Formel basierend auf Kräutern und andere Zutaten soll tatsächlich den Geschmack traditionell großartiger Kuhmilch imitieren.

Mit der kanadischen Musikerlegende Bryan Adams befindet sich ein weltweit bekannter Name im Gründungsteam von bettermoo(d), der wahrscheinlich pünktlich zum jetzt zu erwartenden Marktlaunch des lange erwarteten Moodrinks (in Kanada hat man bereits vor Launch zig tausende Reservierungen von KonsumentInnen) ordentlich die Werbetrommel rühren dürfte.

2021 noch zu früh, jetzt genau richtig?

Wir sehen die spannendste Phase mit dem potenziell größten Hebel für AnlegerInnen jetzt eingeläutet. War es Ende 2021, als bekannt wurde, dass Bryan Adams das Unternehmen unterstützt, noch zu früh für ein Investment, scheint der Einstiegszeitpunkt genau jetzt, wo der Startschuss der kommerziellen Produktion bekanntgegeben wurde, ideal.

Was der der kanadische Popstar Bryan Adams zum "Moodrink" sagt: HIER zum Bloomberg-Video.

Auch das bisherige Echo der Fachwelt ist übrigens überwältigend. Das führende Fachmagazin der Branche in Kanada (Food In Canada) attestierte bettermoo(d) bereits sehr gute Chancen, mit seinem ersten Produkt den Puls der Zeit zu treffen und einen großen Erfolg zu landen.

"Dies ist die spannendste Zeit seit der Entwicklung dieser bahnbrechenden Formulierung. Wir glauben, dass wir ein Produkt entwickelt haben, das die Branche revolutionieren wird. - Nima Bahrami, Gründer von bettermoo(d)

Informieren Sie sich selbst über die bettermoo(d) (WKN: A3D8PP):

Webseite: www.bettermoo.com/

Ausgewählte Medienberichte:

Vegconomist;

Plant Based News;

Vancouver Sun

Filings von bettermoo(d) Food (Börsenbehörden Kanada): www.sedi.ca

HIER geht es zum Aktienkurs der bettermoo(d) Food Corp.

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei inult definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei inult vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Die von inult für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von inult dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der inult-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande.

Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der inult-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten.

Alle durch inult veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von inult enthaltenen Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen.

Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den inult-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten

Die Herausgeberin und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung besprochenen Unternehmens Bettermoo(d) Food Corp. zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen:

I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in Bettermoo(d) Food Corp. und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in Bettermoo(d) Food Corp. einzugehen.

II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit Stride Publishing bzw. Bettermoo(d) Food Corp. und erhalten hierfür ein Entgelt.

Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Bettermoo(d) Food Corp. im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung.

Die Herausgeberin und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung besprochenen Unternehmens Blender Bites zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen:

I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in Blender Bites und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in Blender Bites einzugehen.

II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit Blender Bites und erhalten hierfür ein Entgelt.

Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Blender Bites im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung.

Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von inult ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens.

