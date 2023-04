Nach guten Vorgaben der US-Börsen von gestern Abend, kann der DAX heute an der Börse stark starten. Zudem stehen die Aktien von Vonovia, Commerzbank und Beiersdorf im Fokus. Kurz vor dem Beginn der US-Bilanzsaison für die Großbanken bleibt die Stimmung am deutschen Aktienmarkt optimistisch. Der DAX kletterte gestützt auf Kursgewinne der Wall Street am Freitagvormittag um 0,4 Prozent auf 15.792 Punkte. "Gleich zwei gute Konjunkturdaten aus den USA ...

